-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 15:05

Ледяной дождь, метель и гололед прогнозируют в Башкирии

МЧС Башкирии со ссылкой на Башгидрометцентр объявило штормовое предупреждение 18 и 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ледяной дождь, метель и гололед прогнозируют в Башкирии
Ледяной дождь, метель и гололед прогнозируют в Башкирии

В воскресенье, 18 декабря, в республике резко ухудшится погода. Пойдет снег, который будет переходить в дождь. Осадки будут местами сильными. В отдельных районах поднимется метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Такие же погодные явления продолжатся в понедельник, 19 декабря.

Спасатели предупреждают жителей республики о ледяном дожде, гололеде, налипании мокрого снега на провода и ветки деревьев, о снежных заносах и накатах на дорогах и гололедице. Видимость на автодорогах снизится до 500 метров. Температура воздуха ночью составит -5, -10 градусов, днем – 0, -5 градусов.

Во избежание несчастных случаев жителей республики просят не стоять и не ходить под линиями электропередач, рекламными конструкциями, крышами домов, и не парковать в этих опасных местах автомобили.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Если же это необходимо, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию между транспортными средствами, пристегивать ремни безопасности, не говорить по телефону во время поездки. Обязательно должен быть запас топлива и еды, теплые вещи.

Фото пресс-службы МЧС по РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика