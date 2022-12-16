Ледяной дождь, метель и гололед прогнозируют в Башкирии

В воскресенье, 18 декабря, в республике резко ухудшится погода. Пойдет снег, который будет переходить в дождь. Осадки будут местами сильными. В отдельных районах поднимется метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Такие же погодные явления продолжатся в понедельник, 19 декабря.

Спасатели предупреждают жителей республики о ледяном дожде, гололеде, налипании мокрого снега на провода и ветки деревьев, о снежных заносах и накатах на дорогах и гололедице. Видимость на автодорогах снизится до 500 метров. Температура воздуха ночью составит -5, -10 градусов, днем – 0, -5 градусов.

Во избежание несчастных случаев жителей республики просят не стоять и не ходить под линиями электропередач, рекламными конструкциями, крышами домов, и не парковать в этих опасных местах автомобили.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Если же это необходимо, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию между транспортными средствами, пристегивать ремни безопасности, не говорить по телефону во время поездки. Обязательно должен быть запас топлива и еды, теплые вещи.

Фото пресс-службы МЧС по РБ.