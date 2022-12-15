В Башкирии предпринимателей и самозанятых поддержали ведущие республиканские СМИ

Как известно, реклама — двигатель торговли: чтобы бизнес развивался, нужно, чтобы о предлагаемой продукции и услугах узнали потенциальные потребители. Для этого Центр «Мой бизнес», выступивший одним из организаторов проекта, использовал разные инструменты в зависимости от специфики деятельности предпринимателя: продвижение через интернет-площадки, социальные сети, печатную продукцию, другие источники. Тиражирование опыта «своих» бизнесменов, которые сумели твердо встать на ноги, создать рабочие места и реализовать творческие идеи, кроме всего прочего, стало отличной мотивацией для тех, кто только собирается открыть собственное дело.

— Проект по популяризации продукции предпринимателей региона реализуется в республике уже несколько лет, но в нынешнем году мы поменяли концепцию и формат предоставления услуги, и он сразу получил масштабный охват, приобрел качественно иной подход, — подчеркнул министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов. — В одном проекте мы задействовали крупнейшие региональные СМИ: бесплатно публиковали материалы о предпринимателях и самозанятых гражданах в ведущем общественно-политическом издании — газете «Республика Башкортостан». Интервью с предпринимателями вышли также на ресурсах интернет-издания «Bash.news» и дополнительно были размещены в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» с охватом аудитории более 180 тысяч человек; рекламные ролики звучали в эфире радиостанций «Спутник ФМ», «Бизнес ФМ», «Юлдаш». Видеоролики вышли в эфире телеканалов «Башкирское спутниковое телевидение» и «РБК.Уфа». Проект стал прекрасной возможностью познакомить жителей и гостей республики с предпринимателями и их бизнесом.

В частности, в газете «Республика Башкортостан» спецвыпуск «Истории успеха» выходил четыре раза, охватив около полусотни предпринимателей и самозанятых. В целом информационной поддержкой ведущих республиканских СМИ смогли воспользоваться 92 предпринимателя — не только состоявшихся, но и тех, кто пока делает первые шаги в бизнесе.

— Это на 84 % больше плановых значений, что как нельзя лучше подтверждает актуальность и востребованность подобных проектов для предпринимателей и самозанятых Башкортостана, — отметили организаторы, в число которых вошли также Министерство предпринимательства и туризма РБ и АНО «Агентство РБ по предпринимательству».