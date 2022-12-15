Роза Хузина: Подвели итоги, держим курс на будущее

— Ежегодное послание главы республики я вижу, как подведение итогов и как курс на будущее. Что лично понравилось мне — в Послании было уделено особое внимание вопросам безопасности, освещения, дорогам, — отметила она.

В Общественную палату РБ часто приходят обращения, жалобы на то, что отсутствует освещение к школе, плохие дороги, отсутствуют тротуары, либо их состояние вызывает много опасений. «Поэтому то, что со следующего года будет выделено дополнительное финансирование и этот вопрос находится на особом внимании у Главы региона, меня очень радует», — подчеркнула Роза Хузина.