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Сегодня, 15:20

Роза Хузина: Подвели итоги, держим курс на будущее

Председатель комиссии Общественной палаты РБ по ЖКХ Роза Хузина прокомментировала послание Радия Хабирова к Госсобранию — Курултаю Башкирии, которое прозвучало сегодня.

Роза Хузина: Подвели итоги, держим курс на будущее
Роза Хузина: Подвели итоги, держим курс на будущее

— Ежегодное послание главы республики я вижу, как подведение итогов и как курс на будущее. Что лично понравилось мне — в Послании было уделено особое внимание вопросам безопасности, освещения, дорогам, — отметила она.

В Общественную палату РБ часто приходят обращения, жалобы на то, что отсутствует освещение к школе, плохие дороги, отсутствуют тротуары, либо их состояние вызывает много опасений. «Поэтому то, что со следующего года будет выделено дополнительное финансирование и этот вопрос находится на особом внимании у Главы региона, меня очень радует», — подчеркнула Роза Хузина.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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