Рима Баталова: Сейчас нелегкое время, но вместе мы победим

- Ежегодное Послание дает нам старт для новых дел. Работа – она видна, особенно в сфере спорта. За последние пять лет у нас было построено столько спортивных объектов, сколько не возводили за предыдущие двадцать лет. В их числе шикарный Дворец гимнастики, где уже занимаются около 800 человек.

В будущем, к 450-летию Уфы, мы откроем еще несколько больших дворцов.

Несмотря на то, что сегодня не очень легкое время, этот этап мы пройдем. Вместе мы победим. Вперед и только вперед, алга, Башкортостан! - отметила Рима Баталова.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.