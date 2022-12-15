-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 14:42

Рима Баталова: Сейчас нелегкое время, но вместе мы победим

Свое мнение по поводу Послания высказала депутат Государственной Думы Рима Баталова.

Рима Баталова: Сейчас нелегкое время, но вместе мы победим
Рима Баталова: Сейчас нелегкое время, но вместе мы победим

- Ежегодное Послание дает нам старт для новых дел. Работа – она видна, особенно в сфере спорта. За последние пять лет у нас было построено столько спортивных объектов, сколько не возводили за предыдущие двадцать лет. В их числе шикарный Дворец гимнастики, где уже занимаются около 800 человек.

В будущем, к 450-летию Уфы, мы откроем еще несколько больших дворцов.

Несмотря на то, что сегодня не очень легкое время, этот этап мы пройдем. Вместе мы победим. Вперед и только вперед, алга, Башкортостан! - отметила Рима Баталова.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика