Радий Хабиров сравнил две важные стройки в Уфе: начатую и успешно завершённую

«Найдите несколько отличий, — предложил своим подписчикам автор поста, пояснив, что будет иногда выкладывать историю создания важных для республики объектов. — Слева — начало строительства колоннады памятника генералу Шаймуратову. Справа — тоже колонны. Но уже — колоннады, обрамляющей строящийся Дворец борьбы».

Радий Хабиров также пояснил, что рядом с ним на фотографии прославленный спортсмен Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, и поблагодарил его за важные советы по поводу того, каким должен быть строящийся спортивный центр.

Напомним, руководитель региона и президент федерации сегодня, 15 декабря, вместе посетили строительную площадку в Уфе, где возводится Дворец борьбы.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.