Радий Хабиров объявил 2023 год Годом полезных дел для малой родины

Зачитывая Послание Госсобранию Республики Башкортостан, Радий Хабиров напомнил о личном правиле, по которому он оценивает эффективность работы любого руководителя, в том числе и себя, - это результат.

- Пусть он маленький, но должен быть ощутимым для людей, - отметил глава республики. – Чтобы каждый житель региона мог оценить, как мы работаем. Поэтому после долгих споров и мнений пришли к решению назвать будущий, 2023 год с учетом результативности работы чиновников. Он станет Годом полезных дел для малой родины.

Радий Хабиров пояснил, что у каждого чиновника есть место, где он родился, вырос, сделал первые шаги. Кто-то прожил несколько лет в деревне и уехал в город. Кто-то родился в городе, но не забывает о своих истоках.

- Я, например, до пяти лет прожил в деревне. Безусловно, кто-то сделает больше для своей деревни, села, кто-то меньше, - сказал глава региона. – Но представьте, если каждый из нас внесет свой вклад, каким будет общий результат! И, мне кажется, жители населенных пунктов будут нам благодарны.

Он попросил администрацию главы РБ подготовить соответствующий Указ для подписи.

Фото со страницы в соцсети Радия Хабирова.