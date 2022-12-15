Ленара Иванова: Тех, кто возвращается с СВО, мы должны окружить заботой

- Красной линией стала поддержка участников СВО. Всех, кто возвращается со специальной военной операции, возможно с ранениями или душевными травмами, мы должны окружить вниманием и создать для них режим одного окна. Чтобы когда человек пришел, не он за нами бегал, условно говоря, оформить пенсию, технические средства реабилитации, решить другие медицинские или социальные вопросы, а в конечном счете трудоустроиться, а чтобы мы за ним бегали.

Большое значение имеет также образование – в России 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Потому что на самом деле с образования начинается все. Будет правильное, хорошее, достойное образование – у нас не будет безработных, экономика будет процветать. И не будет бедных, потому что бедные зачастую – это люди необразованные, - отметила Ленара Иванова.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.