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Сегодня, 15:10

Гульнур Кульсарина: От Послания всегда ждём наставлений на будущее

Председатель Общества башкирских женщин, депутат Госсобрания – Курултая Гульнур Кульсарина поделилась впечатлениями от Послания, с которым выступил глава республики Радий Хабиров.

Гульнур Кульсарина: От Послания всегда ждём наставлений на будущее
Гульнур Кульсарина: От Послания всегда ждём наставлений на будущее

- От Послания мы всегда ждем наставлений на будущее, ведь это обращение руководителя региона к народу, к общественности, к органам власти. В этот раз оно проходит в непростых условиях, и поэтому главной темой стала помощь семьям мобилизованных, поддержка их детей, матерей и жен.

Мы все каждый день работаем над этим. Например, Общество башкирских женщин на данный момент собирает очередную гуманитарную помощь. Многое в плане поддержки семей участников СВО делают и наши филиалы в районах и городах.

Глава республики всегда уделял большое внимание социальной сфере: поддержке социально уязвимых категорий граждан, работе социальных учреждений, которая должна быть выстроена исходя их потребностей человека.

Кроме того, в республике отремонтируют 140 школ, в первую очередь сельских. Будет продолжено строительство ФАПов и сельских врачебных амбулаторий, - отметила Гульнур Кульсарина.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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