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Сегодня, 15:07

Алексей Елизарьев: Серьезные подвижки наблюдаются во многих сферах

Член Общественной палаты РБ, завкафедрой безопасности Уфимского университета науки и технологий Алексей Елизарьев прокомментировал послание Радия Хабирова Гособранию – Курултаю РБ:

Алексей Елизарьев: Серьезные подвижки наблюдаются во многих сферах
Алексей Елизарьев: Серьезные подвижки наблюдаются во многих сферах

- Выходил из Дома Государственного Собрания – Курултая РБ, честно сказать, вдохновленным! - отметил ученый. -  Послание сегодня было довольно знаковым - с самого начала речь зашла о том непростом времени, в котором мы оказались в 2022. В первую очередь отметил, что Башкортостан вошел не только в пятерку лидеров инвестиционного рейтинга страны, но и оказался в пятерке Национального рейтинга научно-технологического развития. Здесь и правда есть серьезные подвижки: и Евразийский НОЦ, привлекший из федерального бюджета 16 млрд рублей на научно-технологическое развитие республики, и большой университет с амбициозными целями и площадкой развития одной из 30 российских передовых инженерных школ "Моторы будущего".

Александр Елизарьев считает, что межвузовский кампус, строительство которого планируется завершить к 2026 году, позволит создать экосистему студенческого предпринимательства во всем регионе.

Автор:Марат АМИНЕВ
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