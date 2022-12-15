Алексей Елизарьев: Серьезные подвижки наблюдаются во многих сферах

- Выходил из Дома Государственного Собрания – Курултая РБ, честно сказать, вдохновленным! - отметил ученый. - Послание сегодня было довольно знаковым - с самого начала речь зашла о том непростом времени, в котором мы оказались в 2022. В первую очередь отметил, что Башкортостан вошел не только в пятерку лидеров инвестиционного рейтинга страны, но и оказался в пятерке Национального рейтинга научно-технологического развития. Здесь и правда есть серьезные подвижки: и Евразийский НОЦ, привлекший из федерального бюджета 16 млрд рублей на научно-технологическое развитие республики, и большой университет с амбициозными целями и площадкой развития одной из 30 российских передовых инженерных школ "Моторы будущего".

Александр Елизарьев считает, что межвузовский кампус, строительство которого планируется завершить к 2026 году, позволит создать экосистему студенческого предпринимательства во всем регионе.