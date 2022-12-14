Зульфия Гайсина: Одной из главных тем Послания станет поддержка мобилизованных

Свое мнение по этому поводу высказала председатель совета по правам человека при главе РБ Зульфия Гайсина.

- Одной из главных тем, я думаю, станет поддержка мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО в составе башкирских батальонов, а также членов их семей. Это на данный момент один из основных вопросов.

Уверена, что глава республики обязательно затронет тему обманутых дольщиков. 2023 год – последний для решения этой проблемы, и от предпринятых действий зависит, какое место займет республика в рейтинге регионов. Для тех, кто занимает определенные должности, будет обозначена важность этой задачи, поставленной руководством страны.

Большое внимание глава республики уделяет гражданам с ограниченными возможностями здоровья, и речь непременно пойдет и поддержке таких людей.

Фото: Зульфия Гайсина ВК.