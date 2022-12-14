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Сегодня, 10:23

Жителям Башкирии предложат завести единый налоговый счёт

День открытых дверей пройдет 15 декабря во всех территориальных органах ФНС и офисах МФЦ в Уфе, сообщили в налоговой службе.

Жителям Башкирии предложат завести единый налоговый счёт
Жителям Башкирии предложат завести единый налоговый счёт

Специалисты расскажут, что представляет собой единый налоговый счет, как изменятся порядок и сроки платежей, а также об изменениях, которые ожидают налогоплательщиков с 1 января 2023 года.

Обратиться за консультацией в налоговые органы жители республики могут с 9.00 до 20.00. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии УФНС России по РБ (347) 226-38-00.

Специалисты также будут отвечать на вопросы в шести офисах МФЦ в Уфе. В Дне открытых дверей участвуют офисы по улице Интернациональной, 113, улице Новомостовой, 8, улице Менделеева, 205а, улице Мира, 14, улице Минигали Губайдуллина, 6 и проспекту Октября, 4/1.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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