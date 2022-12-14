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Сегодня, 10:02

В Башкирии родителям 102 тысяч детей назначили максимальное пособие

Размер ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет соответствует прожиточному минимуму на ребенка в регионе, сообщил управляющий отделением ПФР по РБ Фоат Хантимеров.

В Башкирии родителям 102 тысяч детей назначили максимальное пособие
В Башкирии родителям 102 тысяч детей назначили максимальное пособие

Пособие в максимальном размере назначено на 102 тыс. 830 детей. По правилам, размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. В последнем случае сумма составляет 11 тыс. 747 рублей. При назначении пособия также учитываются критерии нуждаемости, то есть принадлежащее семье имущество.

С 1 января 2023 года все выплаты на детей будут заменены единым пособием. Оно объединит шесть действующих мер поддержки - выплаты в связи с беременностью и рождением ребенка, пособия на детей до 3 лет, от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Размер пособия также будет дифференцированным: в зависимости от доходов семьи он составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума. При этом по-прежнему будет учитываться имущество семьи.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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