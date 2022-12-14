В Башкирии информсистемы ЦУР за год обработали более 200 тысяч обращений

Число обращений по сравнению с 2021 годом снизилось на 58 589 случаев, тогда рост был связан с пандемией COVID-19. В 2022 г. Среди самых «горячих» проблем были вопросы дорог, благоустройства, здравоохранения и медицины, общественного транспорта, ЖКХ, вывоза мусора, образования. Новой темой в этом году стала СВО и частичная мобилизация. Ей были посвящены три брифинга, которые ЦУР Башкирии инициировал на телеканале БСТ.

Всего в 2021-2022 гг. региональный ЦУР инициировал 39 брифингов, сотрудники Центра 343 раза выходили в эфир программы “Салям”, провели 8 прямых эфиров с главами муниципалитетов и 13 - с министрами и руководителями различных ведомств.

– Сплоченная команда ЦУР справляется с поставленными задачами, – подчеркнула начальник Управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям, руководитель проекта “Центр управления Республикой Башкортостан” Елена Прочаковская. – За год Центр управления республикой вместе с коллегами из районных администраций, министерств и ведомств отработал 222 417 инцидентов. Это удалось сделать благодаря четкой командной работе.

– Центр управления республикой – это то, что буквально на кончиках пальцев позволяет пощупать проблемы жителей, принять правильные управленческие решения и двигать Башкортостан дальше, – подытожил глава РБ Радий Хабиров.

Напомним, Центры управления стали появляться в российских регионах по поручению президента России Владимира Путина. Центр управления РБ был создан 19 ноября 2020 года на базе Управления Главы РБ по социальным коммуникациям. Республиканский ситуационный центр заработал 16 ноября 2020 года. Со дня его открытия и по декабрь 2022 года поступило 835 986 звонков по различным темам.