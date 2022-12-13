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В Уфе и Стерлитамаке засыпали песком опасные горки

Импровизированные горки, опасные для жизни, были выявлены в ходе мониторинга интернета, сообщают пресс-службы ГИБДД Уфы и прокуратуры РБ.

В Уфе и Стерлитамаке засыпали песком опасные горки
В Уфе и Стерлитамаке засыпали песком опасные горки

В Уфе горка была устроена на пересечении улиц 50 лет СССР и Комсомольской (на склоне возле моста, расположенного рядом с торговым центром «Июнь»). В Стерлитамаке – на крыше подземного паркинга – здесь дети и вовсе скатывались с нее на тюбинге.

В обоих случаях информация была передана в дорожные службы и те в последующем засыпали горки песком.

Прокуратура даст оценку действиям собственника паркинга, ответственного за безопасную эксплуатацию объекта.

Фотографии предоставлены пресс-службами ГИБДД Уфы и республиканской прокуратуры.

Видео из соцсетей.

В Уфе и Стерлитамаке засыпали песком опасные горки
В Уфе и Стерлитамаке засыпали песком опасные горки
В Уфе и Стерлитамаке засыпали песком опасные горки
Автор:Артур СМОЛОВ
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