В Уфе и Стерлитамаке засыпали песком опасные горки

В Уфе горка была устроена на пересечении улиц 50 лет СССР и Комсомольской (на склоне возле моста, расположенного рядом с торговым центром «Июнь»). В Стерлитамаке – на крыше подземного паркинга – здесь дети и вовсе скатывались с нее на тюбинге.

В обоих случаях информация была передана в дорожные службы и те в последующем засыпали горки песком.

Прокуратура даст оценку действиям собственника паркинга, ответственного за безопасную эксплуатацию объекта.

Фотографии предоставлены пресс-службами ГИБДД Уфы и республиканской прокуратуры.

Видео из соцсетей.