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Сегодня, 15:23

В Башкирии родители детей-инвалидов смогут взять дополнительный отпуск в 24 дня

Новая норма начнет действовать с 1 сентября 2023 года, сообщили в Гострудинспекции по РБ.

В Башкирии родители детей-инвалидов смогут взять дополнительный отпуск в 24 дня
В Башкирии родители детей-инвалидов смогут взять дополнительный отпуск в 24 дня

Изменения внесены в Трудовой кодекс РФ и призваны помочь родителям, опекунам и попечителям более удобно использовать дополнительные выходные дни.

По закону, родители ребенка-инвалида имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. С введением новой нормы они смогут брать все эти дни подряд в течение календарного года.

Таким образом, родители могут получить своего рода дополнительный отпуск, взяв 24 дополнительных выходных дня. Правда, его даты придется согласовать с работодателем.

Фото из открытых источников.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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