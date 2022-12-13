Колонна, доставившая гуманитарный груз бойцам СВО, вернулась в Башкирию с письмами и ...собакой

«Мы съездили, как говорится, на одном дыхании. Всех повидали, все передали. Ребята довольны, все у них в порядке, полны решимости бить врага. Они передали землякам привет и огромную благодарность за поддержку. Бойцы знают, что Башкортостан всегда с ними. », – поделился впечатлениями с корреспондентом «РБ» сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Башкортостан Мурад Шафиков, сопровождавший колонну.

Мурад Шафиков сообщил, что посылки были, как правило, именные. «Растроганные бойцы отправили домой с нами письма родным и близким – так быстрее. А мобилизованным мы вместе с гуманитарной помощью передали бойцам трогательные письма от учеников 2 «Г» класса башкирской гимназии-интерната города Белебей. Ребята пожелали защитникам победы и быстрее вернуться домой»..

«Один из наших мобилизованных земляков попросил нас взять с собой симпатичного песика, привязавшегося к нему ещё на слаживании и «переселившегося» потом в окопы: пес всё время был рядом. Боец попросил передать его маме, которая проживает в поселке Приютово. Мы, конечно, с удовольствием согласились. Теперь бойца, который защищает интересы страны на ее новых территориях, дома ждут не только родные, но и четвероногий друг», – сказал Мурад Шафиков.

Народный фронт в Республике Башкортостан продолжает региональный сбор в рамках проекта «Всё для победы!». Помочь ребятам на передовой можно, перечислив средства по специальному QR-коду. Для этого необходимо зайти на сайт https://pobeda.onf.ru, выбрать регион и сделать перевод. Все собранные деньги будут направлены на нужды земляков, которые находятся в зоне СВО.

Фото: Мурад ШАФИКОВ.