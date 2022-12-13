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Сегодня, 17:30

Андрей Назаров рассказал о новых мерах поддержки участников СВО

Изменения в постановления одобрены на заседании правительства.

Андрей Назаров рассказал о новых мерах поддержки участников СВО
Андрей Назаров рассказал о новых мерах поддержки участников СВО

Сегодня социальная поддержка участников специальной военной операции является одной из первоочередных задач, подчеркнул Андрей Назаров.

«Первое - оказание услуг по санаторно-курортному лечению. Для оздоровления участников СВО на следующий год мы предусмотрели в бюджете порядка 100 млн рублей. Для их комфорта, для того, чтобы они проходили лечение, когда им будет удобно, определим в здравницах резервный номерной фонд.

Второе — мобилизованные граждане по возвращению домой смогут воспользоваться образовательными сертификатами номиналом 50 тысяч рублей и пройти профессиональное обучение. На эти цели заложили 20 млн рублей. 200 сертификатов будет выдано участникам СВО и 500 – иным категориям граждан», - подчеркнул Андрей Назаров.

Фото: Андрей Назаров ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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