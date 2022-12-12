Ёлочные базары в Уфе откроются через три дня

Елочные базары будут работать в каждом из семи районов городов. Например, в Советском районе они разместятся на бульваре Ибрагимова, 23, улице Ленина, 102, улице Менделеева, 171 и 187, на остановке «Спортивная» (четная сторона), а также рядом с торговыми комплексами «Центральный», «Аркада», «Купец», «Семья», «Мир», «Чайка», «Универмаг «Уфа» и «Дружба».

При покупке елки нужно сопоставить ее размер с площадью и высотой комнаты. Если место для нее определено в углу, можно выбрать даже ассиметричную. Стоит обратить внимание и на хвоинки: у свежей елки они легко гнутся, но не ломаются. Если растереть их в руках, они оставляют маслянистый след и источают приятный аромат. Лучше отдать предпочтение дереву с толстым стволом – оно сохранится дольше.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.