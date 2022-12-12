В шести муниципалитетах Башкирии не будет горок в ледовых городках

Свои доклады по этому поводу представили руководители семи ведомств. По словам и.о. министра ЖКХ Ирины Головановой, в республике установят 509 новогодних городков, 942 елки и 187 горок, смонтируют 174 километра праздничных гирлянд.

Однако в шести муниципалитетах - Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском рйаонах и городе Агидель – горок вообще не будет, даже высотой ниже метра, которые не требуют сертификации.

Все работы планируется завершить до 20 декабря.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.