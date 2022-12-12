В Башкирии семьи участников СВО начнут получать по 20 тысяч рублей уже на этой неделе

Первые выплаты придут женам и детям мобилизованных уже в ближайшие дни.

Кроме того, новогодние подарки получат дети до 14 лет из семей с пятью и более детьми. Вручать их будут после 17 декабря. Подарки также ждут воспитанников детдомов и приютов, сирот в замещающих семьях, ребят из семей беженцев, проживающих в пунктах временного размещения.

Тринадцать волонтерских бригад отправятся к маломобильным детям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы поздравить их на дому.

По традиции, 13 января в Уфе пройдет Аксаковская елка. На нее пригласят 510 детей, в том числе 109 ребят из семей участников СВО.