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Сегодня, 14:07

В Башкирии рассказали, что ждёт детей в новогодние каникулы

Полный список развлекательных программ можно найти в Новогоднем календаре, сообщил министра образования Айбулат Хажин.

В Башкирии рассказали, что ждёт детей в новогодние каникулы
В Башкирии рассказали, что ждёт детей в новогодние каникулы

Елка главы РБ пройдет 22 декабря в ГКЗ «Башкортостан». В ней примут участие около тысячи детей. Помимо представления, их ждет широкая развлекательная программа.

27 декабря новогодние елки пройдут в муниципалитетах. В каждой из них примут участие около 300 детей. Со 2 по 6 января состоятся традиционные новогодние семейные игры. В течение пяти дней пройдет муниципальный этап, а республиканский намечен на 20 января.

По словам и.о министра культуры Ильнура Мухьянова, в театрах и концертных залах пройдет более 450 новогодних программ, на них побывают 150 тыс. зрителей. 2 тысячи билетов переданы в администрацию Уфы для детей участников СВО, они смогут посетить их бесплатно.

Всего в каникулы состоятся 27 тыс. мероприятий, в них примут участие более 1 млн человек.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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