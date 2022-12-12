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Профсоюзы Башкирии и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписан во время визита делегации Федерации профсоюзов РБ в Луганскую Народную Республику.

Профсоюзы Башкирии и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве
Профсоюзы Башкирии и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

– В прошлом году в Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве с Федерацией профсоюзов ЛНР, - отметила председатель Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко. - Башкортостан и Донбасс дружат уже давно. Башкирия оказывает помощь Донбассу начиная с 2015 года. Мы понимаем, какую работу проводите вы, в каких условиях приходится работать. Профсоюзы всегда были на передовой. Поэтому, я думаю, вместе, плечом к плечу мы будем двигаться дальше, помогать друг другу. И какие бы времена не наступали, какие бы глобальные вызовы перед нами не вставали, всегда актуальными останутся вопросы защиты, занятости, зарплаты, законности.

– Наши республики дружат, общаются, на уровне глав регионов также подписано и действует соглашение. Сейчас мы живем и работаем в одной стране под названием Россия. Наши две Федерации профсоюзов - Донецкой и Луганской Народных Республик также влились в большую профсоюзную семью Российской Федерации. И я уверен, что наша дружба и сотрудничество не только на уровне Федераций профсоюзов, но и на уровне республик большой страны, это дружба на века, – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов ДНР Максим Паршин.

Добавим, что в ходе гуманитарной миссии делегация профсоюзов Башкирии посетила места, связанные со 112-й Башкавдивизией и генерал-майором Минигали Шаймуратовым, а также побывала в Петровской школа № 22, которая носит его имя, сообщили в Федерации профсоюзов РБ.

Фото: ФП РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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