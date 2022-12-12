Башкирия получит дополнительные средства на пособия для детей от 3 до 7 лет

Всего в регионы будет направлено 3,3 млрд рублей. Деньги пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно из малообеспеченных семей. Башкирия получит дополнительно более 190 млн рублей.

Дополнительное финансирование выделяется в связи с уточнением числа семей, имеющих право на выплату. Средства на эти цели предусмотрены в резервном фонде правительства.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, что с 1 января в стране будет введено единое пособие, объединяющее действующие выплаты на детей и пособия беременным женщинам.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.