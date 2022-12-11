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Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке

Завершаются строительно-монтажные работы здания для спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС на Павловском водохранилище. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов сообщил об этом сегодня, 11 декабря, на своей странице в соцсети.

Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке
Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке

Вместе с первым заместителем председателя Госкомитета по ЧС Кириллом Первовым он проинспектировал ход завершения строительства спасательной базы в Павловке.
- Спасатели скоро переедут в новое здание, - написал вице-премьер Ирек Сагитов. - В селе Павловка Нуримановского района это реализуется в рамках Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории Башкирии до 2030 года. В этом здании разместятся не только штат отряда, но и вся спасательная техника.
Он отметил, что здание удалось воздвигнуть всего за несколько месяцев. Это модульная металлическая конструкция на металлических сваях общей площадью 436,56 кв. метров. Есть здесь административная часть, теплый бокс для трех единиц оперативного автотранспорта и холодный бокс для хранения плавсредств.
Напомним, новый поисково-спасательный отряд на Павловском водохранилище заступил на дежурство в 2020 году. До сих пор он располагался во временных помещениях и дебаркадерах.
Ирек Сагитов подчеркнул, что павловские спасатели активно участвуют как в поисках пропавших людей, и в ликвидации последствий ДТП, так и в профилактических акциях.
Фото со страницы в соцсети Ирека Сагитова.

Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке
Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке
Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке
Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке
Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке
Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке
Ирек Сагитов проинспектировал строительство базы спасателей в Павловке
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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