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Сегодня, 23:13

В Башкирии должника будут судить за продажу арестованной машины

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Давлекановского района. За содеянное он может лишиться свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии должника будут судить за продажу арестованной машины
В Башкирии должника будут судить за продажу арестованной машины

Мужчина задолжал физлицу и кредитному учреждению 65 тысяч рублей. Так как долг он не выплачивал, приставы арестовали принадлежащую ему «Ладу Ларгус» 2018 года выпуска. Машину оставили владельцу на ответственное хранение и предупредили об уголовной ответственности в случае, если он продаст, либо будет скрывать легковушку.

В ходе последующей проверки приставы выявили, что машина отсутствует. Выяснилось, что должник продал ее. Уголовное дело направлено в суд.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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