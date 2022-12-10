В Башкирии должника будут судить за продажу арестованной машины

Мужчина задолжал физлицу и кредитному учреждению 65 тысяч рублей. Так как долг он не выплачивал, приставы арестовали принадлежащую ему «Ладу Ларгус» 2018 года выпуска. Машину оставили владельцу на ответственное хранение и предупредили об уголовной ответственности в случае, если он продаст, либо будет скрывать легковушку.

В ходе последующей проверки приставы выявили, что машина отсутствует. Выяснилось, что должник продал ее. Уголовное дело направлено в суд.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.