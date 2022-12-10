Радий Хабиров: Все вернувшиеся из зоны СВО будут востребованы и окружены заботой

Радий Хабиров сказал, что республика и военкоматы уже готовятся разворачивать такие меры, учитывая опыт реабилитации участников афганских и чеченских событий.

– Кому-то будет нужна помощь для того, чтобы встроиться в мирную жизнь, кому-то помочь с работой. Мы это понимаем, поэтому проработаем схему, чтобы все были востребованы и окружены заботой, – цитирует главу его пресс-служба.

Между тем, в республике ввели более тридцати мер поддержки участников СВО и членов их семей. В их числе – бесплатные путевки в санатории республики, а также психологическая помощь.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Башкортостан.