-14 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 10:51

Радий Хабиров: Все вернувшиеся из зоны СВО будут востребованы и окружены заботой

Глава Башкортостана на встрече с руководителями ветеранских и патриотических организаций республики отметил важность всесторонней поддержки добровольцев и мобилизованных, которые постепенно будут возвращаться с СВО.

Радий Хабиров: Все вернувшиеся из зоны СВО будут востребованы и окружены заботой
Радий Хабиров: Все вернувшиеся из зоны СВО будут востребованы и окружены заботой

Радий Хабиров сказал, что республика и военкоматы уже готовятся разворачивать такие меры, учитывая опыт реабилитации участников афганских и чеченских событий. 

– Кому-то будет нужна помощь для того, чтобы встроиться в мирную жизнь, кому-то помочь с работой. Мы это понимаем, поэтому проработаем схему, чтобы все были востребованы и окружены заботой, – цитирует главу его пресс-служба.

Между тем,  в республике ввели более тридцати мер поддержки участников СВО и членов их семей. В их числе – бесплатные путевки в санатории республики, а также психологическая помощь.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика