Радий Хабиров предложил Альфиту Нигаматьянову курировать реабилитацию бойцов, получивших ранения в СВО

По его словам, они тесно взаимодействуют в этом вопросе с партией «Единая Россия» и министерством семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Альфит Нигаматьянов решил выпустить небольшую брошюру по тем льготам, которые положены бойцам и членам их семей, а также привлекать для консультаций студентов Института права Уфимского университета науки и технологий.

Радий Хабиров предложил Альфиту Нигаматьянову заняться вплотную вопросом реабилитации бойцов, получивших ранения в ходе СВО. «Я вижу, что вы достойный человек, юрист по образованию, ваш статус я определю и объявлю об этом в понедельник. Давайте вместе поработаем», – сказал руководитель региона.

Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Башкортостан.