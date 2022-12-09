Жительница Уфы перевела мошенникам два миллиона рублей

Горожанке на сотовый с неизвестного номера позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее карты списали деньги. Чтобы обезопасить банковские счета, он предложил ей провести ряд операций. Уфимка выполнила все действия, не подозревая, что тем самым оформила кредит на два миллиона рублей и перевела деньги на неизвестные счета. После этого собеседник пропал.

За минувшие сутки в дежурные части органов внутренних дел поступили шестнадцать сообщений о мошенничествах на сумму более 5,5 миллионов рублей.

Фото из открытых источников.