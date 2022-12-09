В парке Победы в Уфе состоялся митинг в честь Героев Отечества

В церемонии возложения цветов к мемориалу в парке Победы приняли участие вице-премьер Ирек Сагитов, главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов, зампредседателя Госсобрания — Курултая Тамара Тансыккужина, руководители силовых структур и ведомств, ветераны Вооруженных сил, представители ветеранских и молодежных организаций.

Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания.

- В этот день мы отдаем дань уважения мужественным людям, нашим Героям, совершившим выдающиеся поступки во имя Родины. Это день не только памяти славных предков. Сегодня мы чтим и наших современников, кто с доблестью и честью выполняет свой воинский, профессиональный долг. Героями не рождаются, героями становятся. Башкортостан может гордиться своими сыновьями, которые продолжают совершать героические поступки во имя защиты интересов своей страны, - отметил, выступая на митинге, Ирек Сагитов.

- День Героев Отечества - особая дата в календаре дней воинской славы России. Сегодня мы вспоминаем героев Отечества разных поколений нашей славной истории. Именно в такие дни ощущаем связь поколений. Это очень важно в работе по патриотическому воспитанию молодежи, подготовке к службе в Вооруженных силах. Наши военнослужащие достойны уважения и почета, они защищают рубежи страны, противостоят реальным угрозам безопасности, - подчеркнул руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов.

Фото: Правительство РБ.