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Вчера, 12:17

В Башкирии сотрудницы вневедомственной охраны обвиняются в хищении более четырёх миллионов рублей

Бывшие начальник финансово-экономического отдела и главбух филиала Управления вневедомственной охраны нацгвардии в городе Салават предстанут перед судом по двум статьям УК РФ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Башкирии сотрудницы вневедомственной охраны обвиняются в хищении более четырёх миллионов рублей
В Башкирии сотрудницы вневедомственной охраны обвиняются в хищении более четырёх миллионов рублей

По версии следствия злоумышленницы вносили ложные сведения в реестр на выплату зарплаты, указывая в качестве работников своих родственников и реквизиты их счетов. С 2017 по 2021 годы было похищено более четырех миллионов рублей.

Обвиняемые не признали вину, на их недвижимое имущество наложен арест.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ по РБ, сотрудницы незаконно начисляли деньги себе и своим детям. Похитив более 4,4 миллиона рублей, она потратили деньги. Мошенничество было выявлено в ходе внутренней проверки Управления вневедомственной охраны Росгвардии по РБ совместно со следователями СКР и оперативниками Управления ФСБ.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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