В Башкирии с 1 января пенсии будет выплачивать Социальный фонд

Федеральные выплаты гражданам будут предоставлять в режиме одного окна. Все выплаты, услуги и обязательства сохранятся. Одновременно увеличится количество электронных сервисов.

С 1 января 2023 года прием граждан будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания. Их адреса можно найти на сайте ПФР. В перспективе все федеральные меры социальной поддержки будут оформляться по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться в удобный для них офис единого фонда или МФЦ, уточнил управляющий Отделением ПФР по РБ Фоат Хантимеров.

По словам врио председателя правления ПФР Сергея Чиркова, объединение двух структур в единую положительно повлияет на процесс оказания услуг, это нужный и закономерный шаг.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.