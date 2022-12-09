В Башкирии изготовили чак-чак для бойцов СВО

Как сообщает издание «Баймакский вестник», мастерицы домашней кулинарии — участницы ансамбля «Йэйгор» (в переводе с башкирского языка — «радуга»). Так что национальное лакомство наверняка было сделано с душевными песнопениями. Отчего получилось еще вкуснее.

А самое главное, женщины готовили чак-чак с пожеланием, чтобы все-все наши бойцы благополучно вернулись домой. «Пусть гостинцы, полученные ребятами с их малой родины, порадуют их и согреют душу», — сказали сельчанки напоследок.

Фото с сайта bv02.info.