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Вчера, 11:25

В Башкирии изготовили чак-чак для бойцов СВО

Жительницы села Второе Иткулово Баймакского района напекли гостинцев для земляков, которые находятся в зоне спецоперации.

В Башкирии изготовили чак-чак для бойцов СВО
В Башкирии изготовили чак-чак для бойцов СВО

Как сообщает издание «Баймакский вестник», мастерицы домашней кулинарии — участницы ансамбля «Йэйгор» (в переводе с башкирского языка — «радуга»). Так что национальное лакомство наверняка было сделано с душевными песнопениями. Отчего получилось еще вкуснее.

А самое главное, женщины готовили чак-чак с пожеланием, чтобы все-все наши бойцы благополучно вернулись домой. «Пусть гостинцы, полученные ребятами с их малой родины, порадуют их и согреют душу», — сказали сельчанки напоследок.

Фото с сайта bv02.info.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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