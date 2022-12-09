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Вчера, 21:54

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда батальон имени Салавата Юлаева проводят в зону СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с представителями ветеранских и патриотических организаций республики. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда батальон имени Салавата Юлаева проводят в зону СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда батальон имени Салавата Юлаева проводят в зону СВО

Радий Хабиров напомнил, что за подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 284 жителя Башкирии, а накануне за мужество и героизм, проявленные во время СВО, президент России Владимир Путин вручил Золотую Звезду Героя России уроженцу Бирска, заместителю командира отдельного танкового батальона майору Борису Дудко.

Руководитель республики рассказал, что в ближайшее время на территорию СВО отправится третий башкирский батальон. Он сформирован в структуре Росгвардии и носит имя Салавата Юлаева. «Мы приняли решение полностью укомплектовать ребят спецодеждой, оборудованием и техникой. Это будет способствовать успешному решению поставленных задач», - отметил Радий Хабиров.

Командир башкирского батальона имени Салавата Юлаева, полковник МВД в отставке Артур Юмагужин рассказал, что бойцы подразделения завершают боевое слаживание. С ними работают инструкторы, прошедшие горячие точки. По словам Радия Хабирова, в конце декабря на Советской площади Уфы состоятся торжественные проводы батальона имени Салавата Юлаева в зону СВО.

– Там же мы планируем и встречать бойцов всех наших батальонов после выполнения поставленных задач, – заявил Радий Хабиров. – Ко мне недавно обратился ректор Уфимского юридического института МВД России с предложением проводить на Советской площади присягу курсантов и выдачу дипломов выпускникам учебного заведения. Уверен, что там можно проводить и другие патриотические мероприятия.

Руководитель республики на встрече с представителями организаций также обсудил актуальные вопросы поддержки военнослужащих и их семей. В том числе предоставленные в ходе СВО региональные льготы, вопросы юридической помощи и реабилитации воинов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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