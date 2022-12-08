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Вчера, 18:29

В Башкирии вице-премьер правительства Ирек Сагитов встретился с «Боевым братством»

Заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитова на своей странице в соцсетях рассказал о встрече с представителями общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В Башкирии вице-премьер правительства Ирек Сагитов встретился с «Боевым братством»
В Башкирии вице-премьер правительства Ирек Сагитов встретился с «Боевым братством»

Ирек Сагитов напомнил, что Башкирскому региональному отделению «Боевого братства» исполняется 20 лет с момента создания, сегодня эта организация объединяет в Башкирии более 3 тысяч человек.

«Ветераны боевых действия всегда выражают свою активную позицию, участвуют во многих республиканских мероприятиях. И сегодня они показывают достойный пример. Помогают нашим ребятам, ушедшим на СВО и словом, и делом: отправляют гуманитарные грузы, делятся свои бесценным опытом, даже сами уходят добровольцами», - рассказал Ирек Сагитов.

Вице-премьер особо подчеркнул, что такой пример особенно важен для молодых ребят призывников, которые только собираются в армию. На встрече также обсуждались мероприятия в рамках проекта «Сохранение исторической памяти», проблемы социальной поддержки ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества в вопросах комплексной реабилитации и оказания правовой помощи.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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