В Башкирии состоялся форум «Я - патриот»

На открытии форума «Я — патриот» присутствовали Герой России полковник Владимир Алимов, советник главы РБ по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовник, председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании – Курултае РБ Зарина Газизова, а также гости из шести районов республики.

«Мы гордимся тем, что можем напрямую общаться с нашим именитым земляком — Героем России Алимовым, и брать с него пример. Владимир Ришадович выполняет огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе и в нашем районе», — подчеркнул глава муниципалитета Айдар Шайдуллин. Он отметил, что необходимо не только сохранить память о тех, кто сложил голову на полях сражений, но и передать эту память будущим поколениям.

Башкортостан дал стране 299 Героев Советского Союза, из них четверо — уроженцы Караидельского района, 47 полных кавалеров ордена Славы, 30 Героев РФ, в числе которых и полковник Алимов.

По словам Зарины Газизовой, в российской истории немало примеров, когда консолидация сил помогала стране одолеть врага. И теперь, когда наши бойцы сражаются на передовой, люди должны объединиться и поддержать наших воинов, их семьи. От сплоченности российского народа зависит будущее всего государства.

Организаторы подготовили богатую программу для участников форума: исторический квиз (командная викторина), молодежный гайд-парк, квест, тир. Кроме того, юнармейцы посетили военно-патриотический штаб, а в ФОКе «Олимпиец» тренеры Федерации по смешенным единоборствам (ММА) провели для них мастер-класс. Завершился форум тренд-сессией по работе с соцсетями.

Фото предоставила администрация Караидельского района.