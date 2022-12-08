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Сегодня, 11:37

В Башкирии будут судить директора компании за мошенничество при строительстве детского сада

Бывший директор ООО АСК «Ризалит» предстанет перед судом по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Башкирии будут судить директора компании за мошенничество при строительстве детского сада
В Башкирии будут судить директора компании за мошенничество при строительстве детского сада

В ноябре 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» управление капстроительства республики заключило контракт с фирмой на строительство детсада в деревне Кабаково Кармаскалинского района.

В августе 2020 года директор компании, зная, что приедет с проверкой заказчик, нанял на один день разнорабочих, нарядил их в спецодежду, создав видимость строительных работ. Имитацией работ руководитель фирмы ввел в заблуждение заказчика и получил от него подпись акта выполненных работ. Он взял за недострой более 5,6 миллиона рублей и потратил деньги по своему усмотрению.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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