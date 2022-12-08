Территорию пляжа «Солнечный» в Уфе превратят в зону развлечений

Площадь территории составляет 35,2 гектара. Расположенные на ней 18 индивидуальных жилых домов будут сохранены. Кроме того, в квартале построят несколько новых объектов. В их числе пристань, спортивный центр по гребле на байдарках и каноэ, прогулочный надземный комплекс и несколько детских игровых комплексов, спортивные площадки.

Здесь также появятся сцена, летнее кафе, торговые павильоны и площадки для фудтраков, веревочный городок, велодорожка и освещенная лыжная трасса. Также будут оборудованы душевые кабины и санузлы.