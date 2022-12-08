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Вчера, 14:28

Территорию пляжа «Солнечный» в Уфе превратят в зону развлечений

Проект межевания территории, ограниченной рекой Белой, створом переулка Школьный, улицами Школьной и Демской, утвердил глава администрации столицы Ратмир Мавлиев.

Территорию пляжа «Солнечный» в Уфе превратят в зону развлечений
Территорию пляжа «Солнечный» в Уфе превратят в зону развлечений

Площадь территории составляет 35,2 гектара. Расположенные на ней 18 индивидуальных жилых домов будут сохранены. Кроме того, в квартале построят несколько новых объектов. В их числе пристань, спортивный центр по гребле на байдарках и каноэ, прогулочный надземный комплекс и несколько детских игровых комплексов, спортивные площадки.

Здесь также появятся сцена, летнее кафе, торговые павильоны и площадки для фудтраков, веревочный городок, велодорожка и освещенная лыжная трасса. Также будут оборудованы душевые кабины и санузлы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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