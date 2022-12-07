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Вчера, 17:39

В Башкирии снизилась доля приостановок при оформлении недвижимости

По итогам третьего квартала года приостановок зафиксировано меньше, чем за предыдущий период, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

В Башкирии снизилась доля приостановок при оформлении недвижимости
В Башкирии снизилась доля приостановок при оформлении недвижимости

- По регистрации недвижимости показатель снизился с 2,56 процента до 2,28 процента, по кадастровому учету – с 3,33 процента до 2,73 процента, по единой процедуре – с 6,45 процента до 6 процентов, при этом целевое значение составляет 8 процентов. Задача остается на контроле, мы продолжаем уменьшать долю решений, при которых заявитель не получает желаемого результата, – отметил руководитель ведомства Петр Клец.

Улучшить ситуацию позволило несколько мер. Это, в частности, создание ведомственного совета регистраторов, а также формирование и регулярный анализ списков объектов, по которым вынесены решения о приостановке. По каждому из них налажено точечное взаимодействие с заявителями, особенно если это касается бизнес-сообщества.

В ведомстве пояснили, что основными причинами приостановок являются несоответствие требованиям форм и содержания документов, их недостаточность или отсутствие оснований для проведения регистрации и учета, несоответствие границ земельных участков, их пересечение с соседними участками, обращение ненадлежащего лица.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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