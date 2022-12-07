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Вчера, 12:41

Депутат из Башкирии ушел добровольцем на СВО

Депутат Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

Депутат из Башкирии ушел добровольцем на СВО
Депутат из Башкирии ушел добровольцем на СВО

С призывного пункта Октябрьского и Советского районов Уфы к местам боевого слаживания отправились новобранцы, которые в качестве добровольцев будут принимать участие в СВО. Среди них – и депутат республики.

– Мой отец в Великую Отечественную войну ушел на фронт добровольцем. И я не могу сегодня оставаться безучастным. Это мой конституционный долг, он обязывает меня защищать Родину, отстаивать интересы своей страны. Я офицер запаса, старший лейтенант, и должен быть на передовой, - сказал Булат Юмадилов.

Как отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев: «Булат Гумерович еще летом заявил о своем намерении отправиться на передовую, однако объективные обстоятельства не позволили ему сделать это раньше. Уважаем и поддерживаем его решение. Это, безусловно, поступок настоящего мужчины, истинного патриота».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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