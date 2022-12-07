Депутат из Башкирии ушел добровольцем на СВО

С призывного пункта Октябрьского и Советского районов Уфы к местам боевого слаживания отправились новобранцы, которые в качестве добровольцев будут принимать участие в СВО. Среди них – и депутат республики.

– Мой отец в Великую Отечественную войну ушел на фронт добровольцем. И я не могу сегодня оставаться безучастным. Это мой конституционный долг, он обязывает меня защищать Родину, отстаивать интересы своей страны. Я офицер запаса, старший лейтенант, и должен быть на передовой, - сказал Булат Юмадилов.

Как отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев: «Булат Гумерович еще летом заявил о своем намерении отправиться на передовую, однако объективные обстоятельства не позволили ему сделать это раньше. Уважаем и поддерживаем его решение. Это, безусловно, поступок настоящего мужчины, истинного патриота».