В Уфе построят 18 новогодних городков

Пиксельные ели на площадях имени Ленина и Салавата Юлаева уже установлены. Монтируются световые конструкции, завозится лед для сооружения горок и скульптур. На районных площадках уже установлено восемь новогодних деревьев, здесь также идет подготовка к строительству городков.

Особое внимание уделяется травмобезопасности элементов и исключению катания на горках в несанкционированных местах.

Кроме того, в городе монтируется праздничная иллюминация. Протяженность гирлянд составит 18 километров.

Фото: Администрация Уфы.