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Вчера, 14:18

В Уфе построят 18 новогодних городков

Планируется открыть две столичные елки, 16 районных ледовых городков, а также 123 площадки на придомовых территориях, сообщили в администрации Уфы.

В Уфе построят 18 новогодних городков
В Уфе построят 18 новогодних городков

Пиксельные ели на площадях имени Ленина и Салавата Юлаева уже установлены. Монтируются световые конструкции, завозится лед для сооружения горок и скульптур. На районных площадках уже установлено восемь новогодних деревьев, здесь также идет подготовка к строительству городков.

Особое внимание уделяется травмобезопасности элементов и исключению катания на горках в несанкционированных местах.

Кроме того, в городе монтируется праздничная иллюминация. Протяженность гирлянд составит 18 километров.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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