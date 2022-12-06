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Вчера, 14:18

В Башкирии разрабатывают алгоритм новой меры поддержки бойцов СВО и членов их семей

Минздрав региона готовит к запуску новую меру поддержки мобилизованных и членов их семей. Это санаторно-курортное лечение. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

В Башкирии разрабатывают алгоритм новой меры поддержки бойцов СВО и членов их семей
В Башкирии разрабатывают алгоритм новой меры поддержки бойцов СВО и членов их семей

Рассказав о подписанном вчера, 5 декабря, указе главы Башкирии об единовременной новогодней выплате в 20 тысяч рублей членам семей мобилизованных граждан в зону спецоперации, Максим Забелин сообщил, что коллеги из минздрава региона разрабатывают алгоритм предоставления санаторно-курортного лечения бойцов и членов их семей. И вскоре эта мера поддержки тоже заработает.

Руководитель администрации главы Башкирии подчеркнул, что новогоднюю выплату получат лишь законные жены мобилизованных бойцов и их дети. А в случае официального развода, только его несовершеннолетние дети либо студенты-очники до 23 лет (они могут учиться в любом вузе России).

Подробнее, как получить выплату, когда она поступит, какие документы нужно предоставить, мы сообщали ранее.

Напомним, в республике работает чат-бот по оказанию мер поддержки семьям участников спецоперации.

Фото Александра ДАНИЛОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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