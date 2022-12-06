В Башкирии выплаты семьям мобилизованных поступят до 26 декабря

Право на выплату в 20 тысяч рублей имеют только граждане, призванные в рамках частичной мобилизации.

– Дело в том, что добровольцы трех наших башкирских батальонов - имени Шаймуратова, Достовалова и Салавата Юлаева, уже получают региональные выплаты, у них есть свои отдельные, которых мобилизованные не имеют. Новую выплату можно воспринимать как своеобразный новогодний подарок, – подчеркнула Ленара Иванова.

Выплата поступит на банковские счета мобилизованных, открытых для получения денежного довольствия. Членам семей потребуется подать заявление через органы соцзащиты, МФЦ или портал госуслуг. Из документов нужна только справка из военкомата.

Выплаты составит 20 тысяч рублей, они поступят на счета до 26 декабря.