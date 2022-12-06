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Вчера, 19:30

Радий Хабиров поздравил компанию «Газпром газомоторное топливо» с юбилеем

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвященном 10-летию компании «Газпром газомоторное топливо» (входит в ПАО «Газпром»). Торжество состоялось сегодня, 6 декабря, в Санкт-Петербурге.

Радий Хабиров поздравил компанию «Газпром газомоторное топливо» с юбилеем
Радий Хабиров поздравил компанию «Газпром газомоторное топливо» с юбилеем

Поздравляя коллектив компании с праздником, Радий Хабиров назвал ее добрым и очень надежным партнером республики.

— Благодаря нашему сотрудничеству мы имеем четкое понимание перспектив развития рынка «голубого топлива» в стране. Это огромный высокоинтеллектуальный труд. Нужно заниматься развитием сети газовых заправочных станций и одновременно готовить потребителей к переходу на использование метана, отметил он.

Также руководитель региона рассказал о достижениях республики в секторе газомоторного топлива.

— Мы выстроили с компанией хорошие конструктивные взаимоотношения, стараемся максимально поддерживать коллег в реализации стратегических инвестпроектов. Без торгов выделяем участки для строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, быстро решаем административные вопросы, субсидируем подведение к заправкам инженерных сетей. Кроме того, это важная составляющая развития в республике придорожного сервиса и туризма, — подчеркнул он. — Поэтому мы открыты для дальнейшего сотрудничества и готовы работать на благо нашей великой страны.

За вклад в развитие рынка газомоторного топлива председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков вручил Радию Хабирову благодарственное письмо.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, по количеству газовых автозаправок Башкирия занимает первое место в стране вместе с Ростовской областью — в республике насчитывается 41 станция. По уровню развития рынка газомоторного топлива Башкортостан стал третьим среди регионов России (по итогам 2021 года).

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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