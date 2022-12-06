На набережной Белой в Уфе откроется резиденция Деда Мороза

Персонажи сказок в этот день проведут с ребятами новогодние игры и конкурсы, организуют экскурсию по резиденции. Каждый малыш сможет прочитать стихи Деду Морозу, передать ему письмо с пожеланиями, сфотографироваться с ним.

Посетить резиденцию Деда Мороза можно будет ежедневно до 14 января с 12.00 до 21.00 (0+). Здесь же расположатся вольер с оленями, ремесленные и торговые палатки.

На набережной также будет залит самый протяженный в городе каток, его длина составит 800 метров. Предусмотрены теплые раздевалки и прокат коньков. Работать каток начнет с 25 декабря.

Добавим здесь же, что праздничная программа в новогоднюю ночь состоится, по традиции, перед русским драмтеатром. Она начнется в 20.00 и продлится до 2.00 (0+).

Фото из открытых источников.