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Вчера, 14:45

На набережной Белой в Уфе откроется резиденция Деда Мороза

Резиденцию планируется открыть 25 декабря, сообщила начальник управления по культуре и искусству Айгуль Хасанова на оперативном совещании в мэрии.

На набережной Белой в Уфе откроется резиденция Деда Мороза
На набережной Белой в Уфе откроется резиденция Деда Мороза

Персонажи сказок в этот день проведут с ребятами новогодние игры и конкурсы, организуют экскурсию по резиденции. Каждый малыш сможет прочитать стихи Деду Морозу, передать ему письмо с пожеланиями, сфотографироваться с ним.

Посетить резиденцию Деда Мороза можно будет ежедневно до 14 января с 12.00 до 21.00 (0+). Здесь же расположатся вольер с оленями, ремесленные и торговые палатки.

На набережной также будет залит самый протяженный в городе каток, его длина составит 800 метров. Предусмотрены теплые раздевалки и прокат коньков. Работать каток начнет с 25 декабря.

Добавим здесь же, что праздничная программа в новогоднюю ночь состоится, по традиции, перед русским драмтеатром. Она начнется в 20.00 и продлится до 2.00 (0+).

Фото из открытых источников.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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