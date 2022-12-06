На конкурсе «Туристический сувенир» команда Башкирии завоевала восемь Гран-при

В конкурсе приняли участие мастера из 58 регионов. Башкирию представляли сорок ремесленников.

- Конкурс «Туристический сувенир» – важный инструмент продвижения туристического потенциала региона и отрасли народных художественных промыслов. Высокие результаты по итогам участия в конкурсе – результат большого труда и стимул для дальнейшего развития, - подчеркнул министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

По итогам финала команда Башкирии завоевала восемь Гран-при. Победителями стали Ренат Юнусов (номинация «Этнографический сувенир» - средняя ценовая категория), ателье «Салават» (номинации «Этнографический сувенир», «Сувенир музея», «Сувенир региона» - категория VIP), геопарк «Торатау» (номинация «Линейка туристических сувениров региона»), Урал Биккузин (номинация «Сувенир туристического маршрута» - средняя ценовая категория), «Кугарчинское сельское подворье» (номинация «Гастрономический сувенир (напитки)» - высокая ценовая категория) и Алсу Абсалямова (номинация «Сувенир события» - категория VIP).

Кроме того, представители Башкирии стали лауреатами в различных номинациях и ценовых категориях, ряд участников отмечен дипломами.

Фото: Правительство РБ.