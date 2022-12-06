Министр финансов Башкирии сдала зачёт

Вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова уже сдала его и получила заветный сертификат.

- Удалось найти время, чтобы проверить себя, - сказала она. - Вопросы очень интересные, чтобы ответить на них, нужно хорошенько поразмыслить. Зачет охватывает широкий круг тем: налоги, личные финансы, пенсионные накопления, страхование жизни, инвестиции. Можно взять базовый уровень сложности зачета, проходить одному или участвовать в семейном зачете.

Лира Игтисамова пригласила всех жителей республики пройти испытания, чтобы проверить свои финансовые знания. Для участия в зачете необходимо зарегистрироваться на сайте, пройдя по ссылке.

На прохождение личного зачета отводится не более 30 минут, на семейный - не более часа, при этом число попыток не ограничивается.