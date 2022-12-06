-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:09

Квартал на севере Уфы застроят многоэтажками

Постановление о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова, подписал глава администрации столицы Ратмир Мавлиев.

Квартал на севере Уфы застроят многоэтажками
Квартал на севере Уфы застроят многоэтажками

Площадь застройки составит 6,78 гектара. Аварийные многоквартирные дома, находящиеся в квартале, будут снесены. Всего планируется расселить восемь домов.

Жилые дома по улице Орджоникидзе, 30/1, 32, 36, Богдана Хмельницкого, 26, Вологодской, 22/2 как более современные будут сохранены.

Квартал на 60 процентов застроят новыми жилыми домами высотой до 25 этажей. На первых этажах зданий разместятся магазины, точки общепита, офисы банков, спортклубы. Также предусмотрено сооружение паркингов, спортивных и детских площадок, других элементов благоустройства.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика