Квартал на севере Уфы застроят многоэтажками

Площадь застройки составит 6,78 гектара. Аварийные многоквартирные дома, находящиеся в квартале, будут снесены. Всего планируется расселить восемь домов.

Жилые дома по улице Орджоникидзе, 30/1, 32, 36, Богдана Хмельницкого, 26, Вологодской, 22/2 как более современные будут сохранены.

Квартал на 60 процентов застроят новыми жилыми домами высотой до 25 этажей. На первых этажах зданий разместятся магазины, точки общепита, офисы банков, спортклубы. Также предусмотрено сооружение паркингов, спортивных и детских площадок, других элементов благоустройства.