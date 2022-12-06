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Вчера, 17:39

Башкирия согласовала границы с Удмуртией

Минземимущества республики завершает работу по согласованию части административной границы с Удмуртией протяженностью 7,4 км, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Башкирия согласовала границы с Удмуртией
Башкирия согласовала границы с Удмуртией

До сих пор не было полной уверенности в принадлежности островов на Каме вблизи населенного пункта Саклово Краснокамского района. Поэтому специалисты двух соседних республик детально изучили историю вопроса, рабочие группы проводят совместные консультации

– Практически достигнута договоренность, работы на стадии завершения, – информировала министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская на межрегиональной конференции «Новая цифровая реальность: ЕГРН и пространственные данные, Искусственный интеллект».

В докладе на конференции министр также отметила, что устанавливаются точные карты и внутри региона: на данный момент установлены границы 895 муниципальных образований республики, 873 из которых уже внесены в ЕГРН. Завершить работы по внесению сведений в ЕГРН по остальным муниципальным образованиям планируется в начале наступающего года.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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