-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 21:25

В Башкирии о новогодних выплатах мобилизованным расскажут снова на трёх каналах

На телеканале БСТ состоялся брифинг, в ходе которого прозвучали ответы на самые важные вопросы, касающиеся новогодних выплат мобилизованным и членам их семей. Если вы не успели к эфиру, можете посмотреть повтор:

В Башкирии о новогодних выплатах мобилизованным расскажут снова на трёх каналах
В Башкирии о новогодних выплатах мобилизованным расскажут снова на трёх каналах

- Сегодня, 5 декабря, в 23.00 на телеканалах «Россия 24. Башкортостан» и «Башкортостан 24»;

- Завтра, 6 декабря, в 13.20 на телеканале «Башкортостан 24».

Запись брифинга также доступна в социальных сетях: Правительства Башкортостана (https://vk.com/bashkortostan_gov), Минтруда (https://vk.com/mintrudrb), Центра управления республикой (https://vk.com/tsur_bashkortostan).

Напомним, сегодня, 5 декабря, Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей.

Фото: из открытых источников.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика