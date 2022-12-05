В Башкирии о новогодних выплатах мобилизованным расскажут снова на трёх каналах

- Сегодня, 5 декабря, в 23.00 на телеканалах «Россия 24. Башкортостан» и «Башкортостан 24»;

- Завтра, 6 декабря, в 13.20 на телеканале «Башкортостан 24».

Запись брифинга также доступна в социальных сетях: Правительства Башкортостана (https://vk.com/bashkortostan_gov), Минтруда (https://vk.com/mintrudrb), Центра управления республикой (https://vk.com/tsur_bashkortostan).

Напомним, сегодня, 5 декабря, Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей.

Фото: из открытых источников.