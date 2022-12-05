Радий Хабиров поручил поздравить с Новым годом бойцов СВО и их семьи. Деньгами

Радий Хабиров пояснил свой указ – он принят сегодня – тем, что много отцов сейчас находится в СВО, а им, как всем семейным людям, хочется поздравить с любимым праздником детей, жен. «Это будет подарок от отцов-защитников, не от нас», – сказал глава. И добавил:

– Новогодний праздник отцы и супруги вынуждены отмечать вдали от своих семей. Эти деньги для них из бюджета – именно к Новому году мы их заложили. Надеюсь, такой подарок поддержит наших защитников и порадует их семьи.

Радий Хабиров предупредил, что все деньги должны быть доставлены до адресатов не позднее 26 декабря. И так же строго наказал: не требовать с них никаких справок, кроме одной – из военкомата. Мобилизованным единовременная выплата поступит на их банковские счета. Семьям мобилизованных надо подать заявление через органы социальной защиты или МФЦ.

Между тем, сегодня, 5 декабря, в 19 часов на БСТ пройдет брифинг о единовременной выплате мобилизованным и членам их семей. Специалисты ответят на вопросы телезрителей в прямом эфире.

Фото из открытых источников.